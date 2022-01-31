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Автор Олег Артюков

В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам

Экономика

Последствия жёстких антироссийских санкций нанесут ощутимый удар по мировой экономике и негативно отразятся на самих Соединённых Штатах.

В США рассказали, как "невиданные санкции" против России ударят по самим Штатам

"Ограничительные меры, скорее всего, коснутся крупных банков. Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей", - цитирует РИА "Новости" статью обозревателя американского издания Quartz Тима Макдонелла.

Он отметил, что даже если ограничительные меры не коснуться перечисленных отраслей, они всё равно отразятся на экспорте из России. По словам Макдоннела, цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии. Если США начнут санкционную войну против Москвы, инфляция ускорится с новой силой, отметил он.

Напомним, США, Великобритания и Евросоюз последние несколько месяцев угрожают России "невиданными ранее" санкциями. Причиной называют возможное "вторжение России на Украину", хотя в Москве категорически отвергают утверждения о подготовке такого "вторжения".

К слову, в понедельник официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила о разработанных "конкретных санкционных пакетов против российских элит и членов их семей". Ранее в американской прессе были сообщения, что речь идет о крупных предпринимателях и высокопоставленных чиновниках.

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Автор: Олег Артюков
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