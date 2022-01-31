Нуланд объяснила, почему США не раскрывают санкции против России

Вашингтон желает сохранить неопределённость относительно содержания пакета ограничительных мер, которые США обещают ввести против России в случае её вторжения на Украину, сообщает CBS со ссылкой на замгоссекретаря Викторию Нуланд.

Она объяснила это необходимостью наиболее эффективного воздействия на Москву.

"Но если мы сейчас их представим, Россия сможет начать смягчать [последствия] — в этом, как нам кажется, нет никакого смысла", — заявила Нуланд.

Она отметила, что сдерживание работает лучше всего, когда существует "некоторая стратегическая неопределённость".

Напомним, глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что некоторые ограничения против России, которые сейчас обсуждаются в Вашингтоне, могут иметь предупредительный характер.

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