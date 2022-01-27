Нуланд пожелала, чтобы "Северный поток-2" прокачивал водку

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд пошутила насчёт того, чтобы по "Северному потоку-2" на Запад прокачивалась водка. Так она отреагировала на замечание журналиста Мэтта Ли.

Ли сказал, что "Северный поток-2" готов к прокачке чего угодно — "газа, оливкового масла или водки". "Водка — это было бы неплохо", — отреагировала Нуланд.

Однако она не согласилась с тем, что газопровод готов ко вводу в эксплуатацию. "Он ещё не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", — цитирует Нуланд РИА "Новости".

Кроме того, госсекретарь согласилась с мнением сенатора-республиканца Теда Круза, который ранее назвал "Северный поток-2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана". Напомним, газопровод проходит по дну Балтийского моря, но американскому сенатору такие вещи, конечно, знать необязательно.

Напомним, первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом в октябре, вторую — в декабре. Так что газопровод готов к скорейшему запуску.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода, заявив о необходимости создания дочерней структуры для германской части трубопровода. 26 января оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

Когда будет завершён процесс сертификации, пока неясно — по некоторым оценкам, запуск газопровода в эксплуатацию может состояться во второй половине этого года.