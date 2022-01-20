Байден готовит для России запрет на операции в долларах

"Жёсткие" санкции в отношении России, подготовкой которых занимается Запад, могут в числе прочего наложить запрет на проведение долларовых операций в стране. Такое заявление сделал глава США Джо Байден, пишет РИА Новости.

Байден подчеркнул, что если для США и всего остального мира запрет на долларовые транзакции будет иметь негативные последствия, то для российской экономики они окажутся просто фатальными.

"Я хочу дать ясно понять, что серьёзное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России", — сказал лидер США.

В последнее время Вашингтон регулярно повторяет, что готовит для России поистине "небывалые" санкции. Ранее представители Демократической партии анонсировали в Сенате новые санкции против России, среди которых есть наложение ограничений, касающихся "поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями", таких как SWIFT. Также предлагались санкции в отношении президента РФ Владимира Путина и других высших официальных лиц России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.