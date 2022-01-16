Песков: санкции США в адрес России приведут к разрыву отношений

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что новые санкции против России со стороны США приведут к разрыву отношений. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что это связано с тем, что ограничительные меры подразумевают рестрикции в отношении членов руководства России.

"Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона", — пояснил Песков.

Кроме того, он добавил, что данный шаг с американской стороны действительно будет большой ошибкой. На этом фоне представитель Кремля решил обратиться к Вашингтону и поинтересоваться, когда санкции помогли решить их проблему.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что есть вероятность размещения военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по гарантиям безопасности. В Вашингтоне же посчитали, что Россия только маленьких пугает, однако немного напряглись из-за "пустых", по их мнению, угроз.

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