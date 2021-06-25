За санкции против Лукашенко заплатит Россия

Европа договорилась ввести секторальные санкции в отношении Белоруссии, на что Александр Лукашенко отрегировал готовностью ввести военное положение.

Фактически стране не избежать экономических потерь, политические аналитики прогнозируют дальнейшее усиление репрессий. Лукашенко при этом гордо заявил, что "никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно".

Речь шла о том, что в докладе главы Гродненской области Владимира Караника, указывалось, что предприятия региона "компенсируют" проседание экономики из-за санкций.

Лукашенко отметил, что в такой ситуации нужно доказать "мерзавцам по ту сторону границы", что их санкции — это их бессилие.

Отметим, что санкции в четверг, 24 июня, одобрил Совет Европы. В пресс-релизе по этому поводу говорится, что компаниям ЕС запрещено поставлять в Белоруссию оборудование, предназначенное для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи и товаров двойного назначения для использования в военных целях.

Белоруссии также придётся считаться с дополнительными торговыми ограничениями в отношении нефтепродуктов, калийных удобрений и товаров для производства табачных изделий. Стране также будет ограничен доступ госучреждений к европейским рынкам капитала, запрещено страхование и перестрахование белорусского правительства и белорусских государственных органов и агентств.

Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в госсекторе, а компаниям — инвестиционное сотрудничество с госбанками (Беларусьбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк). Будет невозможна не только торговля калием, но и транзит этого удобрения через территорию ЕС.

Всё это в совокупности будет крайне неприятно для белорусской экономики, хотя сказать точно, во что это обойдётся, можно будет только после опубликования самих решений.

По данным Белстата, калийные удобрения составляют 8,2% в общем объёме экспорта товаров. В прошлом году РБ наторговала ими на 2,4 млрд долларов. ЕС при этом не является основным покупателем — на его долю приходится лишь 0,7% в экспорте товаров. Основные покупатели —

Бразилия,

Китай,

Индия.

На их долю приходится около 50% всех закупок.

Тут актуальны грядущие проблемы в отношении его транзита, который идёт через литовский порт Клайпеда. Литовцы в случае запрета теряют лишь 0,9% ВВП и намерены это компенсировать с помощью специалистов, переезжающих из РБ к ним.

ЕС при этом покупает нефть у РБ, обеспечивая почти 31% общей экспортной выручки прошлого года. Великобритания, Нидерланды и Германия закупают около 40% всей продукции нефтяного сектора.

Так что заявление Александра Лукашенко о введении военного положения не стоит понимать слишком буквально, считают эксперты.

По мнению политолога Павла Усова, "введение военного положения в условиях санкций может означать подготовку режима к ухудшению социально-экономической ситуации в стране".

Теоретически власти готовы к тому, что страну ждут

дефицит,

сокращение зарплат,

введение трудодней на производстве

и продовольственных карточек (ваучеров на товары), выплат в виде натуральных продуктов.

Политолог Валерий Карбалевич также считает, что Лукашенко имел в виду ситуацию, когда государственные чиновники будут работать по законам военного времени.

Власти готовятся противостоять санкциям за счёт

усиления дисциплины,

наведения порядка,

усиления административного давления.

В телеграм-канале "Адекват" добавили, что Лукашенко всё сильнее начинает зависеть от Кремля. А "Медиатехнолог" напоминает, что под санкции попадают крупнейшие предприятия республики:

МАЗ,

БелАЗ,

нефтеперерабатывающие

и калийные предприятия.

Таким образом, страна теряет 55% экспортной выручки. Потому Лукашенко и потребовал мобилизации граждан, а также вознамерился

переодеть чиновников в военную форму,

обучить население воевать,

а также не допустить просадки производства.

Последнее вообще более чем сомнительно, так как уже начались отказы российских поставщиков нефти работать с белорусскими НПЗ, а главный деловой партнёр Лукашенко Гуцериев выходит из совета директоров всех подсанкционных предприятий. Всё это риторика, которую Лукашенко использовал и раньше. На практике она не решает ни одной проблемы.

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