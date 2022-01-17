Продукты в России подорожают на 12%, рассказал аналитик

Сильнее всего в России выросли в цене в прошлом году продукты и строительные материалы. Рост цен на продукты составил 12%, на стройматериалы — 20%. Такие данные привёл глава информационно-аналитической компании Infoline Иван Федяков в беседе с URA. RU.

"Если брать потребительские товары, то две группы наиболее выросших цен, это продукты питания — больше 12% роста, и строительные материалы — там рост больше 20%. И ту, и другую группу товаров можно отнести к социально значимым. Продукты питания — очевидно, а строительные материалы — практически все россияне в течение года что-то покупают для дома", — пояснил Федяков.

Но, по словам аналитика, в прошлом году росли не только цены, но и доходы граждан. Специалист объяснил это повышением зарплат по причине нехватки кадров.

"Мы видим, что на фоне нехватки персонала многие предприятия начали повышать зарплаты, причем в отличие от предыдущих периодов времени, повышение зарплат касалось как высоко квалифицированных специалистов, на них всегда был дефицит, так и низкоквалифицированный персонал", — отметил Федяков.

Со своим коллегой согласна кандидат экономических наук Мария Долгова, которая уверена, что цены в первое полугодие 2022 года продолжат расти. Она заверила, что факторы, которые вызывают повышение цен, действуют не только в России, но и за рубежом. Она уточнила, что если речь идёт о продуктах, то это прежде всего погодные условия во время сбора урожая.

При этом Долгова считает, что темпы инфляции должны замедлиться, и произойдёт это не раньше лета и во второй половине 2022 года.





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