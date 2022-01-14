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Автор Светлана Нерадовская

Юлия Тимошенко: на Украине всё подорожает уже весной

Экономика

По заверению главы партии "Батькивщина" и депутата Верховной Рады Юлии Тимошенко, жителям Украины следует готовиться к резкому подорожанию всех товаров уже к весне из-за инфляции.

Юлия Тимошенко: на Украине всё подорожает уже весной

"По официальным данным госстата, цены на промышленную продукцию в 2021 году выросли на 62,2%. Это самый большой рост за последние 25 лет. Но главная опасность в другом. Фактически это реальный показатель инфляции. Инфляции, которая уже через несколько месяцев приведет к подорожанию всего. Рост промышленных цен отразится на стоимости каждого товара, кошельке каждого гражданина, бюджете каждой семьи. Что в это время делает правительство? Еще раз доказывает свою полную растерянность и непонимание процессов", — отметила Тимошенко в своём аккаунте в Facebook.

Тимошенко пообещала добиваться, чтобы парламент начал рассматривать предложения её партии, целью которых, по её словам, является замедление роста цен, уменьшение тарифов для потребителей и промышленных предприятий и поддержку местных производителей.

О подорожании товаров на Украине давно говорят представители разных областей. Так, глава всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко ранее сообщил, что если не повысить цены на хлеб на 30%, то хлебопекарная отрасль Украины не выживет. О том, что растущие цены на газ угрожают и другим отраслям, в частности, молочной, мясной и кондитерской, также заявили их представители.

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В 2022 году цены на продукты вырастут до рекордного значения. Как к этому относятся люди?
Автор: Светлана Нерадовская
Темы украина юлия тимошенко
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Юлия Тимошенко: на Украине всё подорожает уже весной
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