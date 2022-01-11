ООН: цены на продукты за год выросли на 28%

Цены на продовольствие в мире по итогам прошлого года выросли на 28,1%. Об этом свидетельствуют данные продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, на конец декабря — почти 134. Это на 23% выше, чем в декабре 2020 года. Подорожание стало самым крупным за последние годы. Цены поднялись на все основные группы сельхозпродукции.

Злаковые культуры достигли максимума с 2012 года: цены увеличились на более чем 27%. Кукуруза и пшеница подорожали на 44,1% и 31,3% соответственно. Единственной культурой, которая подешевела, стал рис. Его цена снизилась на 4%.

Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла — на 66% и сахар — 37,5%. Это максимум с 2016 года.

Молочная продукция стала дороже на 17%, мясная — на 13%. Больше всего взлетели в цене баранина, говядина и курятина.

Эксперты объясняют рост цен с опасениями из-за последствий "Омикрона" для международного спроса, а также с увеличением издержек, в том числе на энергоносители и доставку. Также на цены повлиял неурожай пшеницы.

По мнению экспертов, ситуация не изменится и в 2022 году.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что не планируется заключение новых соглашений с ритейлерами, так как сейчас "достаточно эффективно" сложилась работа с производителями продуктов питания. По его словам, у сетей минимальная наценка.

В Минсельхозе заявили, что увеличат объемы закупок, чтобы сдержать рост цен на растительное масло и сахар. Для последнего создадут специальный фонд и резервное хранилище. Для растительного масла могут повысить экспортные пошлины.

В июле 2021 года Владимир Путин отметил, что ситуация с ценами на базовые продукты питания в России обострилась. Президент поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке.