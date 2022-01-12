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Автор Петр Ермилин

Россельхознадзор с 12 января запретил импорт мяса из Казахстана

Экономика

С 12 января в России вводится запрет на ввоз в страну из Казахстана скота и продуктов животноводства в связи со вспышкой ящура. Об этом, как информирует ТАСС, сообщили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор с 12 января запретил импорт мяса из Казахстана

В ведомстве пояснили, что данные рестрикционные (ограничительные) меры временные и связаны с буйствующей в среднеазиатской стране эпидемией ящура. Возможные сроки действия ограничений не указаны. Рестрикции на ввоз коснутся не только тех животных, что идут на убой, но и диких, цирковых, зоопарковых.

"В список запрещённых к ввозу на территорию России товаров включены сырое мясо, мясопродукция, молоко и молочная продукция, шерсть, волосы, кишечное сырьё, шкуры и кожи, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения", — отметили в Россельхознадзоре.

Также исключён импорт с территории Казахстана спецоборудования для содержания и убоя скота, транзит через РФ восприимчивых к ящуру животных.

Напомним, как рассказала ранее в беседе с Pravda.Ru эксперт Александра Докучаева, Москва должна сделать серьёзные выводы из назначения русофоба Аскара Умарова министром информации Казахстана.

Накануне стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил его главой мининформации страны. Умаров призывал отменить празднование Дня Победы и "выгнать всех русских из страны".

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Ольга Алексеева
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