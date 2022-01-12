Украинские силовики провоцируют совершение терактов на территориях других стран, разжигая вражду и толкая граждан на беспорядки и перевороты, манипулируя массами через интернет. Последний пример — фейковый информресурс "Демократический выбор Казахстана".
Об этом сообщает Telegram-канал "Джокер ДНР", который, как сам утверждает провёл "собственное киберрасследование".
По данным админа канала, "рулил" указанным "казахстанским" ресурсом некто Андрей Габузюк, вне сети являющийся майором ВСУ.
Его постоянное место работы — Центр информационно-психологических операций, штаб — квартира которого находится в Одессе.
"Умные и гордые украинцы не отказали себе в манипуляции над менее умными казахами," — написано в посте.
Однако, как выяснилось, помощь в раскрутке "Демократического выбора Казахстана" оказывали и польские политики. К примеру, супруга главы канцелярии премьер-министра Польши Агнешка Дворчик в Facebook поделилась ссылкой на этот Telegram-канал, назвав его "микрофоном оппозиции".
По видимому, власти Казахстана и без добровольных помощников это всё знали, поскольку президент Токаев ранее уже заявлял:
"Вооружённые банды на наших улицах подготовлены за рубежом".
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