Мантуров оценил возможность начать выпуск зарубежных вакцин от COVID-19 в РФ

Российская промышленность может начать производство зарубежных противокоронавирусных вакцин для внутреннего рынка, если это будет целесообразно, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", — цитирует министра РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что решение о начале выпуска иностранных вакцин в РФ должен принять Минздрав.

Ранее глава Минпромторга заявлял, что в РФ пока отсутствует потребность в производстве зарубежных вакцин от COVID-19 для внутреннего рынка. Согласно сведениям Мантурова, в 2021 году в стране произвели свыше 300 млн комплектов российских вакцин от коронавируса, что с запасом перекрывает потребность в них населения.

В настоящее время в РФ выпускается одна иностранная вакцина по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Её производят на экспорт.

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