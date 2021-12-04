Цена российского газа перекроет все убытки Белоруссии от санкций Евросоюза

Цена на российский газ для Белоруссии в следующем году перекроет убытки от санкций Евросоюза, считает заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой.

Он напомнил, что цена на газ на европейском рынке в настоящее время составляет более одной тысячи долларов за тысячу кубометров. В то время как по контракту для Белоруссии цена российского газа составит 128,5 долларов за тысячу кубометров. По словам Крутого, "это огромное конкурентное преимущество".

И, конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках", — цитирует белорусского чиновника ТАСС.

По словам Дмитрия Крутого, "в следующем году с учетом того, что первый энергоблок атомной станции будет работать на полную мощность, прогнозируется экономия газа в объеме 1,8 млрд куб. м".

"Если переводить в деньги, это примерно 200-250 млн долларов. То есть по сути только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским союзом", — отметил он.

Он рассказал, что власти Белоруссии прогнозируют потери от санкций для энергетического и химического экспорта в сумме 250-300 млн долларов в год. По его словам, сейчас стоит задача переориентации на рынки России, Китая и африканских государств.

Напомним, Евросоюз 2 декабря ввёл уже пятый пакет санкций против Белоруссии. На этот раз предлогом стала ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе.

Под ограничения попали авиакомпания "Белавиа", Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), туристическое агентство "Центркурорт", компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", турагентство "Оскартур" и еще несколько турагентств и гостиниц. Санкции также были введены против 17 физических лиц.

Цены на российский газ для Белоруссии в 2022 году останутся на том же уровне, что и в нынешнем — то есть 128,5 долларов за тысячу кубометров.