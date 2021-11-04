Мишустин рассказал о разработке единых нефтегазовых рынков РФ и Белоруссии

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на мероприятии высшего Госсовета Союзного государства в удалённом формате заявил о постепенном формировании единого рынка нефти и газа с Белоруссией.

Как сообщил политик, Российская Федерация и Белоруссия запустили разработку объединённых рынков:

нефти;

газа;

электроэнергии.

Также в ходе заседания президент Владимир Путин подчеркнул, что Минск приобретает у Москвы ресурсы по стоимости, которая отличается от цен в Европе. Белоруссия покупает топливо в девять-десять раз дешевле, чем по спотовому европейскому тарифу, отметил российский лидер.

В четверг, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с Путиным подписали декрет Союзного государства, утвердили 28 совместных программ. По словам российского политика, соответствующее решение не стоит связывать с внутренней обстановкой государств. Их интеграция поможет народу обеих стран, подчеркнул президент.

"Вижу, Путин подписал, и я подпишу", — заявил белорусский лидер, которого цитирует РИА Новости.

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