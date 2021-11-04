Президент России Владимир Путин заявил, что Москва продаёт Минску энергоресурсы по ценам, которые отличаются от тарифов, установленных в Европе.
По словам лидера страны, стоимость энергоресурсов для Белоруссии в 9-10 раз ниже, чем спотовые цены в Европе, и в 3-4 раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам с Европой.
Заявление прозвучало на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, которое проходит в формате видеоконференции.
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