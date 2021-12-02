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Франция отказалась финансировать российский мегапроект

Экономика

Французские власти и банки отказались от участия в российском проекте "Арктик СПГ 2". И это при том, что одним из акционеров проекта является французская компания Total. Дело не в санкциях — либо же это может быть одним из вариантов санкций, по крайней мере в будущем.

Франция отказалась финансировать российский мегапроект

От участия в проекте отказался французский государственный инвестиционный банк Bpifrance. Коммерческие банки также не вовлечены в этот проект.

Насколько можно судить, от участия в проекте власти и банки Франции отказываются под давлением экологических организаций, которые декларируют озабоченность проблемами климата и сохранением природы в Арктике. По крайней мере, экологи это решение приветствовали. Тем более, что они более года вели кампанию против участия Франции в этом проекте, сообщает РИА "Новости".

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка" после "Ямала СПГ". Газ для "Арктик СПГ 2" планируется добывать на месторождении Утреннее в Ямало-Ненецком автономном округе.

По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры — "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).

В Total, надо заметить, от участия в проекте не заявляли.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввёл санкции против России, запретив инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические сектора России, а также добычу на территории РФ нефти и газа. Европейским компаниям запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание финансовых услуг компаниям из инфраструктурного, транспортного и энергетического сектора России.

В том же году США запретили поставки в Россию оборудования для глубинной добычи нефти и газа, разработки арктического шельфа и добычи сланцевых запасов нефти и газа. Также были запрещены поставки в Россию буровых платформ, деталей для горизонтального бурения, подводного оборудования, морского оборудования для работы в условиях Арктики, программного обеспечения для работ по гидроразрыву пласта.

Но это санкции, обусловленные политической ситуацией. Вопрос в том, можно ли считать санкциями отказ от участия в проектах под предлогом заботы об окружающей среде и как часто к этому будут прибегать.

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Автор: Олег Артюков
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