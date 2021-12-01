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Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится

Экономика

Основатель SpaceX и один из богатейших людей планеты Илон Маск заявил, что у компании могут возникнуть серьёзные проблемы из-за кризиса с разработкой ракетных двигателей Raptor. По словам Маска, кризис "намного хуже, чем казалось несколько недель назад".

Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится

"Мы столкнёмся с реальным риском банкротства, если в следующем году мы не сможем достичь частоты полётов Starship хотя бы раз в две недели", — сказал Илон Маск.

На основании этого заявления трудно судить о том, насколько серьёзны проблемы. Сам Маск после рассказа о грядущем кризисе вовсю рекламирует свистки Cyberwhistle, выпущенные ограниченной серией.

Однако на помощь уже спешат российские коммунисты. Лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин считает, что Илона Маска следовало бы пригласить на работу в Россию после того, как бизнесмен разорится.

"Если он разорится, я думаю, что мы должны протянуть ему руку помощи и пригласить работу в Россию. Чем больше в России будет талантливых инженеров даже из-за рубежа, тем мощнее будет наш оборонный инженерный комплекс. Он талантливый инженер, создавший целый ряд компаний, но, видимо, как бизнесмен он не дотягивает", — заявил Сурайкин радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, "многие проекты он (Маск) делал либо на крупные инвестиционные средства, которые, как я понимаю, не возвращены, либо на многомиллиардную поддержку американского правительства".

"А что касается его компании, то, естественно, с ней сотрудничать смысла нет, если он её довёл до состояния банкротства. Пусть несёт убытки американский капитализм, мы не должны тут пострадать", — подвёл черту лидер "Коммунистов России".

Стоит напомнить, что по данным на 1 ноября нынешнего года состояние Илона Маска оценивалось в 300 миллиардов долларов.

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Илон Маск и украинский НЕДОвоенный спутник
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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