Маск: SpaceX угрожает банкротство из-за отставания в графиках запуска

Глава корпорации SpaceX и миллиардер Илон Маск посетовал, что фирме грозит банкротство. По его словам, они не укладываются в графики запуска кораблей Starship из-за нехватки двигателей.

Как подчеркнул Маск, кризис на производстве деталей гораздо шире, чем он себе представлял. И двигателей для ракет-носителей Super Heavy катастрофически не хватает.

"Если нам не удастся выйти на график запуска по меньшей мере одного корабля Starship каждые два года, нам действительно может угрожать банкротство", — цитируют слова миллиардера Argumenti.ru.

Ранее Pravda.Ru писала ещё об одной проблеме в подконтрольной Маску корпорации Tesla. Десятки автомобилей из-за сбоя в системе самостоятельно заблокировались и "не пустили" владельцев в салон. Как сообщили в головном офисе фирмы, проблему быстро устранили, однако пользователи жалуются, что блокировки стали происходить всё чаще.

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