Новак: РФ не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти из-за "омикрона"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что власти РФ не видят необходимости введения каких-либо срочных мер на нефтяном рынке в связи с возникновением нового омикрон-штамма COVID-19.

По его словам, к России ещё не обращались коллеги по ОПЕК+ с просьбой утвердить ограничения, передаёт ТАСС.

"Не видим необходимости в срочных мерах, нужно тщательно мониторить ситуацию и смотреть, но скоропалительных решений принимать не надо", — подчеркнул Новак.

Очередная встреча ОПЕК+ запланирована на 2 декабря. Партнёры обсудят, какие риски могут появиться на рынке нефти из-за "омикрона" и как штамм повлияет на спрос.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в ЮАР обнаружена новая разновидность коронавируса В.1.1.529. Впоследствии этому варианту дали наименование "омикрон". По предварительной информации, данный штамм может распространяться быстрее, чем "дельта".

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