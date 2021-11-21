В "Роснано" обсудили с кредиторами и крупными держателями облигаций ситуацию с образовавшимся у компании "непропорциональным" долгом.
Как сообщает пресс-служба акционерного общества, в ходе встречи с кредиторами рассмотрели финансовые результаты компании.
"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок", — отмечается в сообщении.
На встрече обсудили сценарии реструктуризации долга, которые дадут возможность "избежать наиболее негативных сценариев".
""Роснано" планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", — подчеркнули в АО.
Сообщается, что дальнейшие меры по выходу из сложившейся ситуации будут озвучены после того, как появится юридическая возможность предлагать конкретные коммерческие параметры изменения обязательств акционерного общества.
19 ноября Московская биржа сообщила о решении приостановить торги девятью выпусками облигаций "Роснано".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую отчётность компании за первое полугодие 2021 года, в АО сообщили о рассмотрении возможность привлечения допфинансирования от государства и допустили, что не смогут обслуживать образовавшийся долг.
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