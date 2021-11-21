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"Роснано" обсудило реструктуризацию "непропорционального" долга с кредиторами

Экономика

В "Роснано" обсудили с кредиторами и крупными держателями облигаций ситуацию с образовавшимся у компании "непропорциональным" долгом.

"Роснано" обсудило реструктуризацию "непропорционального" долга с кредиторами

Как сообщает пресс-служба акционерного общества, в ходе встречи с кредиторами рассмотрели финансовые результаты компании.

"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок", — отмечается в сообщении.

На встрече обсудили сценарии реструктуризации долга, которые дадут возможность "избежать наиболее негативных сценариев".

""Роснано" планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами", — подчеркнули в АО.

Сообщается, что дальнейшие меры по выходу из сложившейся ситуации будут озвучены после того, как появится юридическая возможность предлагать конкретные коммерческие параметры изменения обязательств акционерного общества.

19 ноября Московская биржа сообщила о решении приостановить торги девятью выпусками облигаций "Роснано".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую отчётность компании за первое полугодие 2021 года, в АО сообщили о рассмотрении возможность привлечения допфинансирования от государства и допустили, что не смогут обслуживать образовавшийся долг.

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Автор: Владимир Васютченко
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