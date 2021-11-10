Украина хочет покупать у Донбасса уголь и электроэнергию

Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу запросили у самопровозглашенной ЛНР поставку электроэнергии и угля.

"Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", — сказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь, слова которой приводит РИА Новости.

Отмечается, что республики Донбасса ответили согласием на предложение Украины.

Ранее первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко рассказал о том, как страна исправит ситуацию с закрытием поставок энергетического угля из России. С 1 ноября украинские компании не смогут получать уголь марки антрацит, который используется для ТЭС во время отопительного сезона. Недостающие объёмы Украина планирует закрыть поставками из Польши, Казахстана и ЮАР. Контракты с поставщиками уже заключены.





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