В России предложили перечислять по 100 тысяч рублей на счета новорождённых

Глава Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в правительство РФ с предложением переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета детей.

Как сообщает RT, в случае одобрения идеи несовершеннолетние смогут тратить предоставляемые деньги до 18 лет. По мнению общественника, такая мера поддержки позволит поддержать родителей и повысить рождаемость в России.

"Мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тысяч рублей на свой счёт", — говорится в письме Петунина, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Пока не уточняется, как в правительстве страны восприняли такую инициативу. По информации RT, Мишустин ещё не ответил на письмо общественника.

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