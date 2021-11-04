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Вассерман: Минфин занижает предстоящие доходы граждан

Экономика

Специалисты Минэкономразвития РФ планируют опубликовать пересчитанные сведения о доходах, расходах и сбережениях граждан к марту 2022 года. Публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил необходимость изменений.

Вассерман: Минфин занижает предстоящие доходы граждан

По его словам, людям, которые причастны к планированию и управлению, необходимо знать уровень доходов и расходов населения.

"Думаю, что Минэкономразвития должно вести такие перерасчёты регулярно и на основе этих данных давать рекомендации Министерству финансов. У нас, к сожалению, так сложилось, что Минфин опирается на собственные данные, на догматы тоталитарной секты либералов", — сказал Вассерман в эфире "Общественной Службы Новостей".

Он добавил, что все проекты, поступающие в ведомство, подвергаются оценке "в высшей школе разрушения экономики". Депутат убеждён: недостоверные источники ведут к ошибочным решениям.

"Я знаю, что Минфин постоянно занижает расчётные данные по предстоящим доходам, в основном для того, чтобы ему легче было выполнять свои обязанности. Если доход будет больше, ему будет легче работать, меньше потребуется усилий для достижения намеченных целей", — подчеркнул Вассерман.

Публицист пояснил, что точность оценки существующих доходов влияет на надёжность прогнозов и эффективность планов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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