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В Европе ожидают стабилизации цен на газ после запуска "Северного потока - 2"

Экономика

Глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что после запуска "Северного потока — 2" в Европе могут стабилизироваться цены на газ.

В Европе ожидают стабилизации цен на газ после запуска "Северного потока - 2"

"Как только "Северный поток — 2" будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа", — приводит его слова ТАСС.

Мерен подчеркнул, что дополнительный газ необходим для достижения климатических целей.

При этом глава компании добавил, что суровая зима в Европе может спровоцировать рост цен на газ.

"Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой", — сказал он.

Напомним, газопровод "Северный поток — 2", состоящий из двух труб общей мощностью 55 млрд кубометров в год, был завершён 10 сентября. По нему газ из России пойдёт в Германию через Балтийское море.

Сейчас идёт процесс его сертификации.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Петр Ермилин
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