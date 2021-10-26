Газпром: Зеленая энергетика в Европе еще долго не сможет заменить газ и уголь

Генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова считает, что, несмотря на переход на зелёную энергетику, потребление природного газа и угля странами Европы не снизится в ближайшие годы.

Своё мнение топ-менеджер озвучила в интервью корпоративному журналу "Газпрома", передает ТАСС.

По словам Бурмистровой, спрос на газ в Европе снизится в связи с переходом на возобновляемые источники энергии, однако полный отказ от использования голубого топлива в странах ЕС исключен.

Гендиректор "Газпром-экспорта" напомнила, что в осенне-зимний сезон 2020-2021 годов потребление угля в секторе электроэнергетики увеличилось из-за высоких цен на газ и возросшего спроса на электроэнергию, обусловленных "рыночными факторами":

"Все это указывает на то, что закат угольной эры в Европе не будет таким быстрым, как ожидалось ранее”, — заключила она и отметила, что европейские страны вступили в осенне-зимний период с дефицитом газа в подземных хранилищах. Причина тому — резкий рост биржевых цен на газ в Европе, который был вызван внешними факторами, а не структурой организации европейского газового рынка.