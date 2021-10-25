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Минсельхоз: производимой в РФ гречки хватает для обеспечения спроса

Экономика

Производимой в России гречки хватает для обеспечения спроса перерабатывающих предприятий и внутреннего рынка. Об этом сообщил российский Минсельхоз.

Минсельхоз: производимой в РФ гречки хватает для обеспечения спроса

"Объёмы отечественного производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп", — цитирует сообщение министерства ТАСС.

По информации Минсельхоза, в 2021 году площади посевов гречихи в стране увеличили более чем на 12% — почти до 976 тысяч гектаров. В министерстве полагают, что этого достаточно для сохранения стабильной ситуации на рынке.

К 22 октября в России собрали более 837 тысяч тонн гречихи, что на 22 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Предстоит убрать ещё около 13% посевных площадей.

В Минсельхозе отмечают, постоянное повышение затрат производителей гречихи и перерабатывающих предприятий работают из-за роста цен на минеральные удобрения, топливо, транспорт и электричество.

"При этом сельхозтоваропроизводители максимально амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на производителей круп о предполагаемом подорожании гречки и овсянки на 10-20% в ноябре из-за увеличения стоимости сырья и упаковки.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
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