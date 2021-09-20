В Минсельхозе исключили возможность дефицита гречки в РФ

В России нет предпосылок для дефицита гречки, считают в Минсельхозе.

"Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена", — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

В министерстве напомнили, что в 2021 году площади посевов гречихи увеличены на 12,1% — до 975,9 тыс. га. К 16 сентября убрали около 30% площадей.

Объёмы производства гречихи покрывают спрос перерабатывающих предприятий, в полной мере обеспечивая потребность внутреннего рынка.

В Минсельхозе отметили, что до конца лета экспорт гречихи и гречки их РФ был запрещён.

"Данная мера позволила сохранить достаточные объёмы сырья и конечной продукции на внутреннем рынке, а также избежать резких ценовых колебаний", — заявили в ведомстве.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе средняя цена килограмма гречки в российских магазинах выросла до рекордных 102,5 рублей. Ранее подобные цены были зафиксированы лишь в мае 2011 года. Тогда стоимость гречневой крупы достигала 112 рублей за килограмм.

По данным "Интерфакса", с середины августа до середины сентября 2021 года цена на гречку в РФ выросла ещё на 0,7%

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