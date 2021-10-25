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Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит

Экономика

"Нафтогаз" Украины готов обеспечить дополнительный транзит природного газа, до 55 млрд кубометров в год, через свою территорию, но на особых условиях.

Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит

Что это за "условия", рассказал глава компании Юрий Витренко.

По его словам, доптранзит российского газа возможен, если Украина "для себя" получит скидку в размере 50% от стоимости транзита, предусмотренной в контракте с "Газпромом" от 2019 года.

Как подчеркнул Витренко, "эти объёмы соответствуют мощности "Северного потока-2".

При этом глава "Нафтогаза" как бы оппонирует российскому президенту:

"Путин говорит, что увеличение объёмов поставок газа через Украину опасно тем, что наша ГТС износилась и может лопнуть. Россия уже не первый год продвигает эту историю, но это абсолютно неправда.

Состояние ГТС регулярно проверяется. В прошлом году украинская ГТС без проблем откачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула, как бы Путин этого не хотел. Более того, без каких-либо проблем может перевезти ещё гораздо больше. А у нас на основных маршрутах не одна труба, а несколько (до 5) и поэтому есть резервы в отличие от того же Северного потока, где нет резервных труб. Мы даже можем отремонтировать без остановки весь трубопровод" (цитата из ФБ Юрій Вітренко).

(Орфография и пунктуация автора сохранены).

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"Северный поток-2" оставит Украину без штанов
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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