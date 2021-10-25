Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит

"Нафтогаз" Украины готов обеспечить дополнительный транзит природного газа, до 55 млрд кубометров в год, через свою территорию, но на особых условиях.

Что это за "условия", рассказал глава компании Юрий Витренко.

По его словам, доптранзит российского газа возможен, если Украина "для себя" получит скидку в размере 50% от стоимости транзита, предусмотренной в контракте с "Газпромом" от 2019 года.

Как подчеркнул Витренко, "эти объёмы соответствуют мощности "Северного потока-2".

При этом глава "Нафтогаза" как бы оппонирует российскому президенту:

"Путин говорит, что увеличение объёмов поставок газа через Украину опасно тем, что наша ГТС износилась и может лопнуть. Россия уже не первый год продвигает эту историю, но это абсолютно неправда. Состояние ГТС регулярно проверяется. В прошлом году украинская ГТС без проблем откачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула, как бы Путин этого не хотел. Более того, без каких-либо проблем может перевезти ещё гораздо больше. А у нас на основных маршрутах не одна труба, а несколько (до 5) и поэтому есть резервы в отличие от того же Северного потока, где нет резервных труб. Мы даже можем отремонтировать без остановки весь трубопровод" (цитата из ФБ Юрій Вітренко). (Орфография и пунктуация автора сохранены).

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