Экономист оценил идею компенсировать убытки бизнесу из-за нерабочих дней

Бизнес-компании в России могут рассчитывать на реальную помощь со стороны государства, если будет учтен опыт прошлых ошибок, заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев, комментируя предложения первого заместитель председателя правительства РФ Андрея Белоусова выплатить компенсации компаниям, которые пострадают от режима нерабочих дней.

"В первую и во вторую волну коронавируса огромное количество малых и средних предпринимателей жаловались на то, что не смогли своевременно получит полноценную помощь со стороны государства из-за целого ряда административных барьеров", — сообщил эксперт.

Коренев обратил внимание, что ранее трудности получения государственной поддержки были в первую очередь связаны с несовпадением ОКВЭДов. Он пояснил, что на протяжении многих лет компании регистрировали или покупали уже с готовым ОКВЭДом, который мог и не соответствовать фактической деятельности. И, когда государство в период пандемии решило предоставлять помощь строго по ОКВЭД, возникли большие проблемы у множества предприятий.

"Если удастся учесть опыт предыдущих ошибок, связанных с жесткими бюрократическими правилами, значительная часть компаний сможет получить помощь со стороны государства. Если сейчас не спасать малый и средний бизнес, мы окажемся в очень тяжелой ситуации", — заявил аналитик.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса и предоставить выплаты предприятиям, понёсшим убытки из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Белоусов предложил выплачивать компаниям из пострадавших отраслей единовременную выплату в размере одного МРОТ на одного занятого.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поддержал меры поддержки бизнеса, который пострадает из-за режима нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября.

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