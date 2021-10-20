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Белоусов: необходимо возобновить программу кредитной поддержки бизнеса

Экономика

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов предложил возобновить программу кредитной поддержки бизнеса.

Белоусов: необходимо возобновить программу кредитной поддержки бизнеса

На видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным первый заместитель напомнил, что такая программа уже действовала в России с марта по июль.

"Предоставление дешевых кредитов с большой рассрочкой — это адекватная и правильная мера", — считает Белоусов.

Программа позволит предприятиям в течение шести месяцев не осуществлять никаких платежей по кредиту, а затем двенадцать месяцев выплаты будут производиться по льготной ставке — 3% годовых.

"Предоставление кредитов необходимо увязать с сохранением численности работников", — добавил Белоусов.

Численность работников на время действия программы не должна снижаться больше чем на 10%. Первый заместитель подчеркнул, что те предприятия, которые будут нарушать это условие, автоматически выпадут из программы и лишаться льготных ставок по кредитам.

Также Белоусов предложил в качестве еще одной меры поддержки бизнеса предоставить компенсацию в размере одного МРОТ на сотрудника. Это касается предприятий, понесшим убытки из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что Татьяна Голикова обосновала необходимость нерабочей недели.

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Автор: Елена Федорова
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