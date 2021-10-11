Подорожание капремонта МКД не отразится в квитанциях россиян, считает эксперт

Разрешение правительства РФ повысить тарифы в контрактах на капремонт многоквартирных домов не отразится в квитанциях их жильцов, но может грозить финансовой устойчивости региональных операторов, считает эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Комментируя Общественной Службе Новостей соответствующее постановление правительства, эксперт пояснил, что власти страны разрешили увеличивать на 25% тарифы в заключенных регоператорами контрактах в связи с подорожанием стройматериалов.

"Правительство разрешило увеличивать на четверть размеры заключенных контрактов регоператорами без новой расторговки. При этом общая стоимость выполняемых видов работ не изменится. И для жителей домов платежи в квитанциях не изменятся", — заявил Склянчук.

По его мнению, следствием такого решения может стать срыв некоторых краткосрочных программ — ремонт выполнят не во всех домах, где планировалось это сделать.

Также есть вероятность ухудшения финансовой устойчивости регоператоров. Они могут столкнуться с нехваткой средств в ближайшие 5-10 лет.

"И тогда либо будет увеличиваться размер взноса, либо выделяться субсидии из бюджета", — сказал эксперт.

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