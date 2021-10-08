Правительство РФ повысит плату за капремонт из-за стоимости стройматериалов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об увеличении размера платы за капремонт многоквартирных домов с 1 января 2022 года.

В официальном документе, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что изменения связаны с ростом цен на строительные материалы. При этом стоимость договора может быть увеличена не больше чем на 25%.

Также необходимо соблюсти еще одно условие: окончательная цена не должна превышать общий объём денег, ежегодно выделяемых на программу капитального ремонта региональным оператором.

Напомним, с предложением об изменении платы впервые выступил заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров. По его словам, с осени 2020 года по всей стране идёт увеличение стоимости стройматериалов, в том числе арматуры и металлопроката.

За текущий год ФАС получила уже свыше 600 жалоб по поводу подорожания оборудования для проведения строительных работ.

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