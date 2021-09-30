Россия уменьшит поставки и будет смотреть на драку — британцы о дефиците газа

Газета Daily Express опубликовала статью о "плачевном" положении Европы в отношении поставок газа. Британское издание предрекло серьёзный дефицит голубого топлива в зимний период. В том числе из-за украинского недовольства по поводу поставок российского газа в Венгрию. Читатели, в свою очередь, предрекли "драку" за газ.

Комментаторы британского разделились на два лагеря, одни европейцы считают, что "узурпатор" — это Россия, другие, что власти Европа выбрала неправильную политику в отношении топлива, пишет издание.

"Русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо", — написал читатель под ником JohnJ.

Также он отметил, что именно это решение разделит Евросоюз на "импортирующих и граждан второго сорта".

И хотя с мнением комментатора согласились многие, некоторые посчитали, что и европейская сторона тоже "хороша". И никто не запрещает покупать газ в любых других странах, а не только в России.

"О причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию", — ответил Grazi.

Также участвующие в жаркой дискуссии отметили, что "вероятнее всего" ЕС не выдаст сертификат на "Северный поток-2".

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