Катится с мигрантами вагон: чартером – прямиком на стройки

Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что ведомство обсудит с Узбекистаном возможность ввоза из республики в Россию трудовых мигрантов на чартерных поездах. Такое заявление Стасишин сделал на Восточном экономическом форуме.

По словам замглавы Минстроя, соответствующий пилотный проект планируется начать реализовывать до конца года, сообщает ТАСС.

"Сейчас мы его отрабатываем по поручению Татьяны Голиковой. На следующей неделе у нас будет поездка в Узбекистан. Там в пилотном режиме мы планируем организовать отбор, вакцинацию и всё, что связано с трудовыми мигрантами. Это даст нам возможность ввозить их безопасно и централизованно, транзитом через территорию Казахстана", — рассказал Стасишин.

По его словам, попавшие таким образом в Россию иностранцы будут работать на строительных площадках.

Напомним, с соответствующим предложением Минстрой обратился к Правительству РФ ещё в конце прошлого года, чтобы ликвидировать дефицит рабочей силы.

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