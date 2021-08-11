EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Германии начинается железнодорожный коллапс из-за забастовки машинистов
А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут
После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Средства личной гигиены увеличивают количество смога, висящего над городами
Почему все антиалкогольные компании проваливались и в России, и в США
NIH: Дефицит витамина B12 можно определить по состоянию языка

Газ дорожает - доходы "Газпрома" растут

Экономика » Сырье » Газ

Экспортная выручка российского государственного энергетического гиганта "Газпром" с января по июнь 2021 года выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Газ дорожает - доходы "Газпрома" растут

Об этом сегодня сообщает Федеральная таможенная служба России.

  • В денежном выражении рост составил $20,01 млрд.
  • Физический объем экспорта — 108,4 млрд кубометров (вырос на 15,3%).

"В июне "Газпром" экспортировал природного газа на сумму $3,556 млрд, что на 11,6% больше, чем в предыдущем месяце. В то время как физический объем экспорта остался прежним — 15,7 млрд кубометров, рост стоимости природного газа обусловил рост выручки", — говорится в опубликованном сообщении.

По данным таможенной службы, средняя экспортная цена российского газа в июне выросла до $226,5 за тысячу кубометров по сравнению с $199,7 в мае и $185,5 в апреле.

Напомним, немецкий эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан обвинил "Газпром" в том, что он как экспортер "намеренно создаёт искусственный дефицит газа в Евросоюзе".

Почему его словам не стоит верить, в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков:

О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Газ дорожает - доходы "Газпрома" растут
Минобороны Британии: сделка США с талибами - гнилая и ущербная
В Германии начинается железнодорожный коллапс из-за забастовки машинистов
А нечего мигрантами шантажировать: самолёты в Минск из Багдада летать не будут
После захвата талибами 8-ой провинции Байден призвал афганцев "бороться за себя"
Детский лагерь на Урале отцы-общественники обвинили в ЛГБТ-пропаганде
Армения предупреждает: если Азербайджан не уймётся, мы его успокоим силой
"В НАТО не берёте, так хоть базы поставьте", - очень просит Киев Вашингтон
Средства личной гигиены увеличивают количество смога, висящего над городами
Почему все антиалкогольные компании проваливались и в России, и в США
Популярное
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь

Гимнастка на долгое время выпадала из поля зрения прессы. Алина Кабаева старательно скрывается от публичной жизни, однако инцидент с российской спортсменкой Диной Авериной на Олимпиаде в Токио заставил Алину публично высказать свою точку зрения по поводу произошедшего скандала.

Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Российский шоу-бизнес
Мясников посоветовал Панину самому плюнуть в лицо Соловьёву
Политика. Новости и аналитика
Иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову будет рассмотрен сегодня
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Мир. Новости мира
Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать
МИД РФ зеркально ответил Британии: вашим у нас тоже делать нечего
Правительство
МИД РФ зеркально ответил Британии: вашим у нас тоже делать нечего
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников