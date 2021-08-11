Экспортная выручка российского государственного энергетического гиганта "Газпром" с января по июнь 2021 года выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Об этом сегодня сообщает Федеральная таможенная служба России.
"В июне "Газпром" экспортировал природного газа на сумму $3,556 млрд, что на 11,6% больше, чем в предыдущем месяце. В то время как физический объем экспорта остался прежним — 15,7 млрд кубометров, рост стоимости природного газа обусловил рост выручки", — говорится в опубликованном сообщении.
По данным таможенной службы, средняя экспортная цена российского газа в июне выросла до $226,5 за тысячу кубометров по сравнению с $199,7 в мае и $185,5 в апреле.
Напомним, немецкий эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан обвинил "Газпром" в том, что он как экспортер "намеренно создаёт искусственный дефицит газа в Евросоюзе".
Почему его словам не стоит верить, в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков:
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
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