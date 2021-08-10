О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"

В Европе некоторые эксперты в области энергетической безопасности заговорили о том, что Газпром "сознательно" снижает темпы закачки газа в подземные хранилища.

В России подобные заявления считают чушью и неосведомленностью о реальном положении дел "некомпетентных товарищей".

Как рассказал в эксклюзивном интервью Pravda.Ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Европа получает сейчас исторически рекордные большие объемы российского газа:

За первое полугодие больше 100 млрд кубов "Газпром" поставил. Он идет на исторический рекорд.

— Сколько надо еще Европе газа? Пусть покупают. Тогда "Газпром" им его поставит. Никаких ограничений со стороны России нет. Если все так будет идти, как сейчас, то они больше 200 млрд кубов получат.

Однажды было такое в истории, в 2019 году. Тогда оказалось, что европейским потребителям столько даже не нужно.

А сейчас речь идет о том, что действительно за 2021 год мы можем продать именно 200 млрд кубов и более — если потребуется — европейским компаниям.

Путаница с хабами, ценами и "природой" газа

Обычно тезис, что Россия шантажирует Европу, создавая искусственно дефицит, исходит из того, что указывает на голландскую биржу TTF:

там $500, $550, уже $560 долларов за тысячу кубов.

Говорят, смотрите, создался дефицит, в нем Россия виновата. Но голландская биржа TTF и британский хаб NBP — вот эти две площадки отражают в основном объем поставок СПГ (сжиженного природного газа) в Европу, а не российского газопроводного.

Российский трубопроводный в основном влияет на цены на немецкой площадке, а там на $100-150 долларов газ дешевле, потому что как раз Россия поставляет очень много газа в Европу, из которой ушел СПГ.

Это европейцы нам постоянно рассказывали, что у них там, дескать, очередь стоит из поставщиков СПГ, что "это рынок потребителя, мы будем выбирать". А сейчас оказалось, что в Азии цены высокие — там под $600 за тысячу кубов, и туда ушел весь СПГ — на китайские, японские и корейские рынки.

Вот именно из-за его отсутствия в Европе и возник дефицит, и в Европу ничего не поставляется. И возникает дефицит газа именно из-за отсутствия СПГ. Поэтому здесь налицо "косяк" поставщиков сжиженного газа, в том числе, американских.

Махинации транзитёров

Многие еще говорят, что Россия недопоставляет, потому что не участвует в дополнительных аукционах, например, на транзит газа через Украину. Это тоже ерунда полная: Россия участвует в этих аукционах, нужные объемы берет:

мы по контракту должны прокачивать через Украину 109 миллионов кубических метров в сутки, а "Газпром" прокачивает примерно 130.

Но Украине всё мало. Она еще аукционы организует. А потом жалуется, что "Газпром" их проигнорировал.

Но это как с аппетитом во время еды: если возьмем еще, они новые организуют. Что естественно, поскольку Киеву это выгодно: чем больше качать через них, тем они больше денег получат.

Причины ясны и понятны

Тезис о том, что Россия шантажирует Европу, развивают как раз противники "Северного потока-2", потому что в недавних договоренностях Германии и США написано, что если Россия будет использовать газ в качестве энергетического оружия, тогда Германия обязуется ввести санкции против России, в частности, практически перекрыть "Северный поток-2".

Вот Украина и Польша и активизировались, пытаясь доказать, что "злой умысел России", которая — по их словам, ничем реально не доказанным, — шантажирует Европу газом.

Кстати, это утверждение, что это "Газпром" взвинтил цены в Европе, как раз из той же серии.

Соответственно, дальше они будут призывать ввести санкции против "Северного потока-2".

В общем, чистая экономика:

Россия одна из немногих, кто увеличил объемы поставок газа в Европу, если надо — дадим больше;

Европейцы не берут дополнительные объемы, потому что цены высокие конкретно сейчас, и они боятся, что если вдруг купят этот газ по $500 — условно говоря — за тысячу кубов, закачают его в подземное хранилище, а зимой цены снизятся до 350-400 — это ж убытки;

По итогу — спрос падает: европейцы покупают ровно столько, сколько им надо прямо сейчас, и ничего в хранилища не закачивают.

- В этом и есть на самом деле главная причина того, что европейские хранилища сейчас на данный момент почти пустые? Хотя обычно в августе они заполнены на 2/3?

- Да. Потому что европейцы боятся закупать газ в подземное хранилище. Более того, они даже достали оттуда газ и продали, потому что цена высокая. Если ты закачал его в прошлом году по 100 долларов за тысячу кубов, а цены были очень низкие в прошлом году, конечно, ты хочешь зафиксировать прибыль и продать его по 550. Поэтому многие даже достают его и продают сейчас.

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