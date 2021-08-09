Безработица в США вызвала обвал цен на золото

Цена унции золота снизилась до минимального с марта значения. Причина — обновленная статистика США.

На начало торгов на нью-йоркской бирже Comex цена декабрьского фьючерса на золото составила менее 1700 долларов. В последний раз цена на золото снижалась в декабре на 1,2% до 1741,6 доллара. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снизилась до 23,9 доллара за унцию (1,69%).

По данным аналитиков ANZ Research, золото начало дешеветь из-за отчета по безработице в штатах. Ранее минтруда США предоставил данные по рынку труда. Безработица в США с июня по июль снизилась на 0,5% до 5,4%. При этом минтруда прогнозировал уровень 5,7%.

Ранее сообщалось, что снижение цены на золото зависит также от ожиданий инвесторов по ужесточению политик ФРС США. Ожидается, что позитивная статистика по безработице и снижение цены на драгметаллы позволит укрепить доллар.

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