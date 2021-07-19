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Экономист оценил новости о росте цен на хлеб

Экономика

Предпринимать попытки "сопротивления" растущим ценам на хлеб смысла не имеет. Намного важнее следить за инфляцией — ведь рост цен, о котором предупреждают некоторые СМИ (в частности, "Коммерсант") уже случился.

Экономист оценил новости о росте цен на хлеб

Комментарий по поводу дорожающего хлеба представил в Telegram доктор экономических наук Никита Кричевский. Он напомнил: вопрос не в количестве средств, выделяемых в рамках господдержки, — на всю экономику никакой "поддержки" не хватит в принципе.

Даже новый урожай ситуацию особо не исправит: дело в том, что производить хлеб стало дороже, то есть выросла его себестоимость. Таким образом, "подросли" и инвестиции производителей, нужные для будущих периодов, а они берутся в том числе из выручки.

"Похоже, это объективная реальность настоящего и ближайшего будущего, предопределяющая повышение зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий, включая введение новых косвенных выплат наподобие (электронных) продуктовых карточек.

Сопротивляться росту цен бессмысленно.

Задача — не допустить раскручивания инфляционной спирали "зарплата — цены", ведь производители могут не удовлетвориться ростом маржи в номинальном выражении", — написал Кричевский.

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Почему дорожает хлеб? Рассказывает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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