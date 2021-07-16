В Японии одну гроздь винограда продали за 1,4 млн йен

Рекорд в продажах винограда поставили японцы: всего одна гроздь сорта "Рубиновый романтический" (Ruby Roman) обошлась покупателю примерно в 12 тысяч долларов.

Данные приводит Kyodo: грозди сорта-"рекордсмена" приехали на аукционную продажу из префектуры Исикава в количестве 253 штук. "Рубиновый романтический" известен необычным цветом мякоти — как понятно из названия, напоминающим рубин. Кроме того, все виноградины — большие (диаметр — примерно 3 см, вес — примерно 20 грамм) и сладкие, что привело к популярности сорта в салонах бракосочетаний.

Известно, что покупатель (владелец супермаркета на Тайване) отдал 1,4 млн йен, по текущему курсу — примерно 12 тысяч долларов.

Интересно, что "финальная" версия сорта поступила в широкую продажу лишь в 2008 году и стоила ранее около 5 тысяч долларов за гроздь. Однако с ростом популярности выросла и цена — в прошлом году один из покупателей заплатил 1,3 млн йен за гроздь, пишут в Kyodo.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.