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"А в чём проблема, господа?": власти снова отказались от налога на роскошь

Экономика

Налог на роскошь, который ранее "посетил" стены российского правительства РФ в виде законопроекта, решили не принимать. И это решение — явно политического толка, уверен глава "СР" Сергей Миронов.

Mercedes Maybach
Mercedes Maybach

Дорого-богато: чуть не напоролись на "двойной налог"?

Согласно задумке, напомним, планировалось ввести налог на роскошь для следующих видов "заводов, газет, пароходов":

  • жилая недвижимость и участки земли от 50 млн рублей (ставки в диапазоне от 0,3% до 3%);
  • автомобили от 8 млн рублей (ставки в диапазоне от 1% до 5%);
  • самолёты, вертолёты, катера, яхты от 15 млн рублей (ставки в диапазоне от 3% до 7%).

Вердикт, с которым "завернули" законопроект, весьма интересен. Оказывается, если бы налог на роскошь ввели, то получилось бы двойное налогообложение. Вышеуказанное имущество, напомнили эксперты, облагается по повышенным ставкам.

"Так, например, с 1 января 2014 года предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей", — приводит ТАСС выкладки из проекта заключения кабмина.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — заключили по итогу в кабмине.

Мнение Миронова: решение — защита интересов олигархов

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Миронов, сообщает REGNUM, высказался однозначно. Решение имеет политический мотив и направлено на то, чтобы защитить интересы олигархов.

"Отказ правительства поддержать инициативу фракции социалистов о введении налога на роскошь — чисто политическое решение, направленное на защиту интересов олигархов, которые становятся всё богаче и богаче", — считает Миронов.

При этом итоговая позиция правительства не имеет в основе правовых или экономических аргументов — а слова про "двойное налогообложение" вообще удивляют.

"А в чём проблема, господа? В нашем законодательстве нет запрета на двойное налогообложение. Понятие "избежание двойного налогообложения" относится лишь к сфере действия международных соглашений", — уточнил Миронов.

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Почему правительство отказалось вводить налог на роскошь в России.
Автор: Константин Шапров
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