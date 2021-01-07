Потерянное десятилетие: прогноз Всемирного банка для мировой экономики

Пандемия коронавируса может привести к "потерянному десятилетию"с низким ростом мировой экономики, которое нанесет "длительный ущерб".

Об этом предупреждает новый отчет Всемирного банка.

"Если история послужит руководством, если не будут проведены существенные и эффективные реформы, мировая экономика движется к десятилетию разочаровывающих результатов роста", — говорится в опубликованном полугодовом отчете "Глобальные экономические перспективы".

Еще до пандемии институт прогнозировал, что глобальный потенциальный рост в период с 2020 по 2029 год замедлится до 2,1% в год по сравнению с 2,5% в предыдущем десятилетии в результате старения населения и низкого роста производительности.

Пандемия, вероятно, еще больше усугубит это замедление, прогнозируемое на 1,9% в год, если мировая экономика будет функционировать при полной занятости и потенциале.

Замедление глобального экономического роста в долгосрочной перспективе будет обусловлено сокращением торговли и инвестиций из-за неопределенности, вызванной COVID-19, а также потерей знаний и навыков на рынке труда в результате сохраняющейся безработицы и закрытия школ во всем мире.

Восстановление в 2021 году

При этом восстановление мировой экономики ожидается в 2021 году после прошлогоднего спада. Фактически, агентство прогнозирует рост на 4 % в этом году после краха на 4,3% в 2020 году.

Тем не менее, Всемирный банк предупреждает, что "краткосрочные перспективы остаются очень неопределенными", так что увеличение числа инфекций COVID-19 и задержки в распространении вакцин могут ограничить "выздоровление экономики" только 1,6% в этом году.

С другой стороны, при успешном контроле над пандемией и более быстром процессе вакцинации глобальный рост может ускориться почти до 5% в 2021 году.