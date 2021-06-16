Стоимость дизтоплива на товарно-сырьевой бирже в Санкт-Петербурге достигла максимальных значений за всю историю наблюдений. Цена по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну.
Цена увеличилась на 0,28% по сравнению с 15 июня и на 2,21% с начала месяца.
По словам экспертов, на уровень цены на дизельное топливо влияет повышение стоимости на рынках Европы и повышение спроса из-за периода отпусков и возобновления авиасообщения.
По данным Pravda.Ru, стоимость ДТ на российских АЗС колеблется в пределах от 47 до 53 рублей в зависимости от региона.
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