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Российским семьям будут доплачивать за рост цен на продукты

Экономика » Финансы » Деньги

Российским семьям следует оказать материальную поддержку, так как в мире всё ещё сохраняется продовольственная инфляция.

Такое мнение в интервью изданию "Российская газета" высказал независимый эксперт по агропромышленному комплексу Андрей Сизов.

"На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование", — пояснил он.

Данная мера позволит повысить покупательскую способность населения и даст толчок к развитию аграрной и пищевой отраслей.

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Вместо заморозки россиянам предложили выдавать деньги на продукты
Автор: Снежана Шахова
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