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"Сбер" сообщил о снижении расходов россиян

Экономика

Аналитики "СберИндекса" проанализировали расходы российских граждан. Специалисты пришли к выводу, что в период с 31 мая по 6 июня динамика расходов россиян замедлилась. Полученные данные исследователи сравнили с периодом до пандемии — с 1 февраля по 15 марта. Тогда рост трат составлял 5,8%, после 7,2% неделей ранее.

"Сбер" сообщил о снижении расходов россиян

С 24 по 30 мая увеличение объёма расходов граждан относительно показателей, наблюдаемых до пандемии COVID-19, было рекордным. Аналитики отмечали, что в целом в последний месяц весны потребительский спрос устойчиво вернулся к росту с годовым темпом 5,7%.

Что влияет на расходы россиян

К числу факторов, влияющих на рост расходов, относятся рост цен, повышение доходов граждан, перенос расходов, ранее осуществляемых за границей, на внутренний рынок и сбережения граждан.

Номинальный рост потребительских расходов с 31 мая по 6 июня 2021 года составил 9% по отношению к той же неделе 2020 года.

Стоит отметить, что на продовольственные товары россияне стали тратить на 6,6% меньше средств, а вот траты на непродовольственные товары, наоборот, выросли на 9,6%.

Также снизились расходы россиян в секторе услуг: они составили 42,3% против 55,1% на прошлой неделе.

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За рубль ответишь. Как ФНС проследит за всеми доходами и расходами россиян
Автор: Снежана Шахова
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