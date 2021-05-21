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Лукашенко предложил "серьёзное решение" по доллару в рамках ЕАЭС

Экономика

Новые мысли касательно отказа от доллара высказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он отметил, что "пришло время" кое-что сделать по этому направлению в рамках ЕАЭС.

Лукашенко предложил "серьёзное решение" по доллару в рамках ЕАЭС

В ЕАЭС, напомним, входят пять стран:

  • Россия;
  • Белоруссия;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Армения.

Именно в рамках этой "территории" Лукашенко предложил амбициозный план: отказаться от доллара при торговле углеводородами.

"Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьёзного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", — заключил Лукашенко, выступая онлайн на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Напомним: ранее и Россия стала делать значительные успехи в отказе от доллара: как сообщили в Bloomberg (с опорой на данные ЦБ РФ), в последнем квартале 2020 года доля экспорта России в долларах упала ниже 50%. В качестве одной из причин издание обозначило американские санкции.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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