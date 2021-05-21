Лукашенко предложил "серьёзное решение" по доллару в рамках ЕАЭС

Новые мысли касательно отказа от доллара высказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он отметил, что "пришло время" кое-что сделать по этому направлению в рамках ЕАЭС.

В ЕАЭС, напомним, входят пять стран:

Россия;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия;

Армения.

Именно в рамках этой "территории" Лукашенко предложил амбициозный план: отказаться от доллара при торговле углеводородами.

"Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьёзного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", — заключил Лукашенко, выступая онлайн на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Напомним: ранее и Россия стала делать значительные успехи в отказе от доллара: как сообщили в Bloomberg (с опорой на данные ЦБ РФ), в последнем квартале 2020 года доля экспорта России в долларах упала ниже 50%. В качестве одной из причин издание обозначило американские санкции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.