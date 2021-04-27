Bloomberg: доля экспорта России в долларах упала ниже 50%

Многолетняя кампания Кремля по снижению зависимости от доллара увенчалась успехом: доля российского экспорта, номинированного в долларах, в четвёртом квартале прошлого года опустилась ниже 50%.

Согласно данным Центробанка РФ, на которые ссылается Bloomberg, наибольшее снижение долларовой торговли произошло в расчётах с Китаем. В четвёртом квартале 2020 года более 75% расчётов с китайцами осуществлялось в евро.

В общем объёме внешней торговли России доля европейской единой валюты увеличилась более чем на 10 процентных пунктов и составила 36%.

Причиной отказа России от доллара стали многочисленные санкции и постоянные угрозы со стороны США. В результате РФ пришлось искать способы изолировать свою экономику от вмешательства американских властей.

ЦБ также снизил долю доллара в своих золотовалютных резервах, заменив американскую валюту на евро и золото. Следом Министерство финансов уменьшило долю доллара в Фонде национального благосостояния, нарастив вложения в китайский юань и японскую иену.

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