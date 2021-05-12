Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Собчак не на шутку испугала пожилого хиппи
Психолог объяснил, как настроиться на рабочий лад после майских праздников
Дуров рассказал о Telegram-канале стрелка из Казани
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"
Сахалинского мэра осудили за указание убрать из школ пожилых охранников
Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам

Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов

Экономика » Финансы » Деньги

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии недостатка финансирования программы газификации регионов. Не исключено, что будут привлечены и "Газпром", и регионы.

Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов

По оценкам правительства, на 2021-2025 годы потребуется порядка 700-800 млрд рублей. Власти рассматривают разные варианты: оптимизацию расходов, перераспределение внутри программы, "дополнительные возможности в регионах, которые принимали программы вместе с "Газпромом" и не только. Так, по словам Новака, средства на газификацию могут выделить и региональные газораспределительные организации.

В случае успеха поиска дополнительных средств власти планируют "догазифицировать" примерно 2 млн домовладений до конца 2022 года. Более точное количество домов, которые будут подключены к газу без денег россиян, станет известно к июлю.

"Будет уже чётко понятно и по источнику финансирования, и по срокам в реализации поставленной задачи", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подводка газа до участка станет бесплатной. Это поможет сэкономить около 70 тысяч рублей
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Союзы российских автошкол поддержали ужесточение контроля
Геннадий Хазанов объяснил, почему у него только один ребёнок
Теннисист Карацев победил Медведева на турнире в Риме
Дмитрий Быков объяснил, для чего нужна "экстремальная педагогика"
Есть ли кому-нибудь в России дело до Виктора Медведчука
Грецкие орехи и миндаль помогают сердцу при диабете второго типа
Сахалинского мэра осудили за указание убрать из школ пожилых охранников
Эксперт раскритиковал идею начислять бонусы привитым от COVID-19 россиянам
Из ПАСЕ пришли соболезнования в связи с казанской трагедией
Переводы нелегальным онлайн-казино обернутся миллионными штрафами
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников