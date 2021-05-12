Правительству не хватает денег на бесплатную газификацию регионов

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о наличии недостатка финансирования программы газификации регионов. Не исключено, что будут привлечены и "Газпром", и регионы.

По оценкам правительства, на 2021-2025 годы потребуется порядка 700-800 млрд рублей. Власти рассматривают разные варианты: оптимизацию расходов, перераспределение внутри программы, "дополнительные возможности в регионах, которые принимали программы вместе с "Газпромом" и не только. Так, по словам Новака, средства на газификацию могут выделить и региональные газораспределительные организации.

В случае успеха поиска дополнительных средств власти планируют "догазифицировать" примерно 2 млн домовладений до конца 2022 года. Более точное количество домов, которые будут подключены к газу без денег россиян, станет известно к июлю.

"Будет уже чётко понятно и по источнику финансирования, и по срокам в реализации поставленной задачи", — сказал вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

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