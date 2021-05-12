Использование возобновляемых источников энергии набирает популярность во всём мире и России придётся присоединиться к этому движению, поскольку запасы нефти и газа ограничены.
Ранее Международное энергетическое агентство назвало лидером по использованию "зелёной" энергии Германию. Доля возобновляемых источников энергии в США и Индии составляет 8-9%, в России — ещё меньше, сообщает Телеканал "360". Тем не менее России придётся развивать "зелёную" энергетику, поскольку запасы нефти и газа ограничены.
Как рассказал вчера глава Минприроды Александр Козлов, запасов нефти в России хватит на 59 лет, запасов газа — на 103 года.
По словам бывшего председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, весь мир неизбежно будет развивать "зелёную" энергетику, и Россия не станет исключением.
При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что российское движение навстречу "зелёной" энергии не будет быстрым и масштабным, как в других государствах. Это обусловлено как наличием ещё некоторого запаса нефти и газа, так и высокой стоимостью "зелёных" технологий.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.