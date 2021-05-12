России придётся переходить на "зелёную" энергетику

Использование возобновляемых источников энергии набирает популярность во всём мире и России придётся присоединиться к этому движению, поскольку запасы нефти и газа ограничены.

Ранее Международное энергетическое агентство назвало лидером по использованию "зелёной" энергии Германию. Доля возобновляемых источников энергии в США и Индии составляет 8-9%, в России — ещё меньше, сообщает Телеканал "360". Тем не менее России придётся развивать "зелёную" энергетику, поскольку запасы нефти и газа ограничены.

Как рассказал вчера глава Минприроды Александр Козлов, запасов нефти в России хватит на 59 лет, запасов газа — на 103 года.

По словам бывшего председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса, весь мир неизбежно будет развивать "зелёную" энергетику, и Россия не станет исключением.

При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что российское движение навстречу "зелёной" энергии не будет быстрым и масштабным, как в других государствах. Это обусловлено как наличием ещё некоторого запаса нефти и газа, так и высокой стоимостью "зелёных" технологий.

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