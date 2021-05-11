Минприроды оценило запасы нефти и газа России

Глава Минприроды Александр Козлов озвучил "общий баланс по больнице" в части обеспеченности нефти и газом.

Как заявил он в интервью РБК, при текущем уровне добыче нефти хватит на 59 лет, природного газа — на 103 года.

"Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку", — уточнил Козлов.

Поэтому в любом случае необходимо развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. При этом довольно непросто удерживать себестоимость добычи трудноизвлекаемой нефти, поскольку иностранные партнёры РФ ограничивают применение новых технологий. Соответствующие санкции действуют с 2014 года.

Тем не менее это позволяет разрабатывать собственные технологии, что создаёт новые рабочие места. Государство поддерживает такие компании, "беря на себя часть обязательств, например. по геологоразведочным работам".

Ранее глава Роснедр Евгений Киселёв заявил, что нефти в России хватит на 58 лет.

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