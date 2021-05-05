Эксперты перечислили опасности беспроцентных кредитов

Россияне давно осторожно относятся к потребительским кредитам с высокими процентными ставками. Но всё ещё верят в то, что можно приобрести товар в рассрочку, не переплатив за это ни копейки.

Между тем, такие беспроцентные кредиты имеют не меньше подводных камней, чем любой из потребительских кредитов, сообщает "Прайм" со ссылкой на опрошенных экспертов. Они рассказали, на чём зарабатывают банки, выдавая гражданам беспроцентные кредиты.

Считается, что кредитная карта с бесплатным периодом или рассрочка на товар из магазина — это выгодно. Но такой кредит может сыграть злую шутку, поскольку банку всегда важно оставаться в плюсе. Поэтому они используют скрытые комиссии и начисляют пени, тем самым загоняя в долговую яму. Так, при беспроцентном кредиты банки зарабатывают на комиссиях за получение денег и за внесение ежемесячных платежей, считает финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский.

В случае с кредитными картами банк наживается на высоких процентных ставках: плата одного заёмщика, вышедшего за пределы льготного периода, с лихвой покрывает нескольких тех, кто вовремя вносит деньги.

Чтобы не споткнуться о подводные камни "выгодных" предложений, эксперты рекомендуют россиянам внимательно читать подписываемые с банком договоры.

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